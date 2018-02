Administratieve rompslomp nekt politie

Een agente doet bureauwerk (archief). Ⓒ ANP

Amsterdam - De Nederlandse Politiebond (NPB) hoort ontstellend veel klachten van rechercheurs over het contact met burgers in de wijk. „Ze krijgen te weinig info over wat er speelt, doordat er te weinig agenten in de wijk zijn,” stelt NPB-voorzitter en oud-rechercheur Jan Struijs.