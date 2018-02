Eerste flitstrein uit Londen komt vandaag aan in Amsterdam

Voorlopig zal de snelle trein dan twee keer per dag tussen Londen, Brussel, Rotterdam en Amsterdam pendelen. Vanuit Londen is het een directe hsl-rit in 3.40 uur, vanuit Amsterdam en Rotterdam moeten reizigers eerst nog tot 2020 overstappen in Brussel-Zuid voor security en paspoortcontrole. De reistijd loopt daardoor op tot 4,5 uur.

Er is een grensverdrag nodig tussen Nederland, België, Frankrijk en Engeland om aan alle veiligheidsmaatregelen in de Kanaaltunnel te voldoen. Door de Brexit zijn die afspraken uitgesteld. Terwijl de stations van Amsterdam en Rotterdam nieuwe Eurostar-terminals hebben gebouwd. „ProRail en NS International zijn er klaar voor”, aldus een woordvoerder.

Topman Nicolas Petrovic van Eurostar laat tegenover De Telegraaf doorschemeren dat de derde dagelijkse rit in 2019 niet lang op zich zal laten wachten. „Als de vraag groot genoeg is, is het doel om vijf keer per dag tussen Amsterdam en Londen te rijden.”

De flitstrein trekt volgens hem niet alleen treinliefhebbers, maar ook luchtreizigers die naar hartje Londen willen reizen zonder vliegtuig. Elke trein kan 900 passagiers vervoeren. De snelheid loopt op tot meer dan 300 km/u. Een enkeltje is met ingang van vandaag te boeken vanaf 40 euro.

Vorig jaar vervoerde NS 7 procent meer internationale reizigers, zegt directeur Heike Luiten. „Vooral naar Brussel, Parijs en Frankfurt, in samenwerking met Thalys en Deutsche Bahn. Daar komt Londen nu bij in samenwerking met Eurostar.”

Volgens Petrovic wijst recent onderzoek uit dat de gemiddelde consument in Europa vanaf vier tot vijf uur reistijd de snelle trein verkiest boven een vlucht. „Mits de tarieven concurrerend zijn.”