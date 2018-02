Lubbers in besloten kring begraven

In verband met de uitvaart van de oud-staatsman hangen de vlaggen op hoofdgebouwen van de overheid dinsdag halfstok. Premier Mark Rutte heeft hiervoor een vlaginstructie vastgesteld.

Maandagmiddag hebben enkele honderden mensen al afscheid genomen van Lubbers. De kist met het stoffelijk overschot van de oud-premier stond achter in de Laurentius- en Elisabethkathedraal opgesteld in een zee van bloemen met enkele kaarsen eromheen. Er lag ook een condoleanceregister dat belangstellenden konden tekenen.

Ruud Lubbers overleed vorige week woensdag op 78-jarige leeftijd in aanwezigheid van zijn vrouw en kinderen in zijn woonplaats Rotterdam. De CDA’er was van 1982 tot 1994 minister-president en was leider van drie kabinetten. Ook was hij twee keer betrokken bij de vorming van een nieuw kabinet als informateur, in 2006 en 2010.