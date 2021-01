JULIACA (Peru) - Joran van der Sloot lijkt te ontsnappen aan een nieuwe strafzaak voor drugssmokkel. Het Peruaanse openbaar ministerie wil Van der Sloot vervolgen voor het binnensmokkelen van cocaïne in de gevangenis maar de rechter steekt daar een stokje voor, al loopt er nog een beroep. Joran legt uit aan De Telegraaf: ’ik ben erin geluisd’. In theorie zou hij over drie jaar kunnen vrijkomen in Peru.