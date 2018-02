’Vreemdelingendetentie schendt mensenrechten’

Sinds er in 2005 elf vreemdelingen omkwamen bij een brand in een cellencomplex op Schiphol, vraagt Amnesty aandacht voor het detentiebeleid. Er is weinig vooruitgang geboekt, aldus de mensenrechtenorganisatie.

Een wetsvoorstel voor nieuw detentiebeleid ligt bij de Tweede Kamer. ,,Hoewel er op onderdelen sprake is van verbeteringen, is de wet op veel punten een kopie van de oude wet en is er nog onvoldoende vooruitgang'', schrijft Amnesty.

Volgens internationale mensenrechtenstandaarden mag vreemdelingendetentie niet gelijkstaan aan een gevangenis, aldus Amnesty. Nederland moet daarom stoppen met vreemdelingen opsluiten in cellen en ze een zinvolle dagbesteding geven, stelt de organisatie.