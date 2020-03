Noodkreet bloemenkwekers aan Máxima

Koningin Máxima houdt netjes afstand tijdens haar werkbezoek aan het Westland. Ⓒ ANP

Honselersdijk - Na koning Willem-Alexander was het vrijdagmiddag de beurt aan koningin Máxima om het land in te gaan en met mensen te spreken die de gevolgen van de coronacrisis aan den lijve ondervinden. Bij kwekerij Zuidbaak in het Westland sprak ze met ondernemers die van de ene op de andere dag hun bloemen en planten moeten vernietigen omdat hun afzetmarkt is verdwenen.