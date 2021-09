Premium Het beste van De Telegraaf

Adnan Tekin wil bruggen slaan met MBO Raad ’Als het goed gaat met het mbo, gaat het goed met Nederland’

Door Jessy Burgers Kopieer naar clipboard

Adnan Tekin: „Ik leer ook nog iedere dag bij.” Ⓒ Rias Immink

VLISSINGEN - Als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland had hij te maken met louter explosieve dossiers, maar nu staat Adnan Tekin (48), voorzitter van de MBO Raad, tussen de vrolijk studerende jongvolwassenen. Hij voelt zich in zijn nieuwe rol als een vis in het water en ziet voor zichzelf de belangrijke opdracht een brug te slaan tussen de uitdagingen op de arbeidsmarkt, in de samenleving en het beroepsonderwijs.