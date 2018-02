Noodtoestand Christchurch voor naderende storm

Ⓒ AFP

WELLINGTON - Nieuw-Zeeland zet zich schrap voor cycloon Gita die over de Stille Oceaan raast. De grootste luchtvaartmaatschappij van het land heeft alle vluchten naar en van de hoofdstad Wellington dinsdag geschrapt. In Christchurch op het zuidelijke eiland is de noodtoestand uitgeroepen, meldt The New Zealand Herald.