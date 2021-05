Bijna honderd politieagenten gewond bij rellen in Berlijn

Ⓒ EPA

BERLIJN - Bij onlusten op een dag van talrijke 1 meibetogingen in Berlijn zijn zaterdag 93 politieagenten gewond geraakt, volgens de minister van Binnenlandse Zaken van de regio Berlijn Andreas Geisel. Hij zei in een zondag verspreide verklaring dat vooral in de zuidoostelijke wijk Neukölln ’gewelddadige autonomen’ doelbewust te keer gingen. Het is aan de politie te danken dat die gewelddadigheden zich niet over de rest van de stad hebben verspreid. Sommige Duitse media spraken van „massale aanvallen op de agenten.”