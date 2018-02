Trump spreekt steun uit voor Mitt Romney

Volgens Trump zal Romney een goede senator zijn en een waardige opvolger van Orrin Hatch, de huidige senator van Utah. Trump had in eerste instantie bij Hatch op aangedrongen zich herkiesbaar te stellen. Hij ambieert echter geen nieuwe termijn, wat de weg opent voor Romney.

Toen Trump in de campagne van 2016 ineens kans leek te maken te worden gekozen, riep Romney de Republikeinen op de vastgoedmagnaat uit New York niet te steunen. Romney verloor zelf in 2012 in de strijd om het Witte Huis van de Democraat Barack Obama.