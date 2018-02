Oud-president Peru na gratie weer voor rechter

Dat meldt de BBC. De 79-jarige Fujimori is sinds een maand op vrije voeten. Hij was eerder veroordeeld wegens fraude en misdaden tegen de menselijkheid tijdens zijn rechtse regering van 1990-2000. Afgelopen kerst werd hem gratie verleend door president Pedro Pablo Kuczynski. Fujimori moest van zijn celstraf van 25 jaar nog vijftien in gevangenschap doorbrengen.

De gratieverlening viel niet in goede aarde bij duizenden Peruanen, die eind vorig jaar de straat opgingen om hun ongenoegen duidelijk te maken. Het pardon geldt niet voor de nieuwe zaak waar hij met mogelijk 22 anderen in terechtstaat.