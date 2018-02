Evangelisch leider zorghoeve voor rechter om seksueel misbruik

LIVE – Verslaggever Sophie Kluivers is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (v.a. 9.00 uur)

Aaldert van E., oprichter van de instelling in Meerkerk, zou Thirza tussen 2011 en 2015 hebben misbruikt. Linda den H. werkte ook in de instelling.

Van E. ontkent het misbruik. Tijdens de zitting las de rechter verschillende Skypegesprekken voor die Van E. afzonderlijk hield met Thriza en haar moeder.

’Masturberen is pannenkoeken eten’

Voor de seksuele verlangens die werden uitgesproken, heeft Van E. wonderlijke verklaringen. ’Masturberen’ is volgens hem codetaal voor ’pannenkoeken eten’. Als Thirza ’neuk me’ schreef, was dat alleen maar om hem te prikkelen om het woord ook te gebruiken. „Ik vond het taalverruwing. De woorden hadden een niet-erotische achtergrond.” De gesprekken waren volgens Van E. ’een toneelstukje’. „We lachten er later om.”

In een afgeluisterd gesprek tussen Van E. en zijn vrouw confronteert ze hem met de bewering van Linda. Ze vertelde dat ze het bed had gedeeld met Van E. „Rare verhalen van een rare mevrouw”, aldus de evangelische oud-leider.

Grootvader-vriend-figuur

Thirza had ernstige persoonlijke problemen. Volgens Van E. leidde ze een kluizenaarsbestaan en bouwde hij een ’bijzonder band’ op met de vrouw. „Ze had een trauma opgelopen nadat ze haar grootvader en vriend verloor. Ze genoot ervan dat ze met mij weer een grootvader-vriend-figuur in haar leven had.”

Van E. werd in 2016 al veroordeeld tot twee jaar cel voor misbruik van vier cliënten van zijn therapeutische centra in Ridderkerk en Meerkerk. De slachtoffers hadden vaak al een misbruikverleden. In 2006 werd hij vrijgesproken van zes gevallen.

In 2014 trad Van E. terug als directeur van de christelijke instelling, die inmiddels is opgedoekt. Dat was het moment dat de moeder van Thirza, Linda den H., het roer overnam.

Twee jaar later pleegde Thirza op 29-jarige leeftijd zelfmoord. Althans, daar leek het in eerste instantie op. Tijdens het politieonderzoek gingen de alarmbellen af toen bleek dat haar zus Joëlle in 2012 ook zelfmoord had gepleegd. Het OM maakte recent bekend dat moeder Linda en stiefvader Leo den H. worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van hun eigen (stief)dochters, en van nog twee patiënten uit de instelling. Die zaken worden zijn nog in onderzoek. Aaldert van E. is in zie zaak geen verdachte.

