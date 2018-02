OM eist 18 maanden cel tegen evangelische leider (77) zorghoeve

Volgens de officier van justitie kampte Thirza jarenlang met onder meer een eetstoornis, een sociale stoornis, smetvrees en angst voor beestjes. In de christelijke instelling bouwde oprichter Van E. een intensieve band met haar op.

In 2016 werd er namens Thirza aangifte gedaan tegen Van E. De politie heeft de vrouw daarna niet kunnen verhoren. Zij overleed eind 2016 op 29-jarige leeftijd. Zelfmoord, zo leek het in eerst instantie.

’Schatje’ en ’liefste’

Uit chatberichten en verklaringen van getuigen over Van E. die op zitting werden besproken, is een beeld ontstaan van een charismatische man die een kwetsbare patiënt heeft ingepakt met vleierij. Uit Skypegesprekken blijkt dat Thirza en haar therapeut een liefdesrelatie opbouwden. Ze noemden elkaar ‘schatje’ en ‘liefste’. Ze hadden het over trouwen en op huwelijksreis gaan. Thirza wilde een tatoeage op haar borst laten zetten ‘Aaldert & Thirza’.

Van E. zou seksueel contact gerechtvaardigd hebben vanuit de bijbel. Ook zou hij beweerd hebben dat het onderdeel was van de therapie. Het werkte genezend. Hij vond het raar dat Thirza nog nooit met een man was geweest en legde haar uit hoe bijzonder en nodig het was voor de ontwikkeling van vrouw.

’Masturberen is pannenkoeken eten’

In de chatgesprekken deelden ze seksuele verlangens en fantasieën. Maar volgens Van E. was het codetaal. ‘Masturberen’ zou duiden op ‘pannenkoeken eten’, en ‘slijmig kutje’ op ‘een kom havermout’. Maar ze maakten ook plannen, wanneer ze weer samen konden zijn. De officier van justitie vindt dat teksten als: ‘Je geeft je zo heerlijk aan me’ en ‘Het voelt als zo lang geleden’ aannemelijk maken dat er weldegelijk seksueel contact heeft plaatsgevonden.

Haar ontmaagding door Van E. vierde Thirza met haar moeder met een etentje in een restaurant. Linda den H. werkte ook in de Jedidja Hoeve. Op het bonnetje van het restaurant schreef Thirza ‘Met mamma in stilte mijn vrouw-worden gevierd’. Later zou Linda haar dochter hebben verteld dat ze óók een seksuele relatie met Aaldert van E. had. Toen Thirza dat hoorde, wilde ze niets meer met haar moeder te maken hebben.

Grootvader-vriend

Hoewel de zaak bij de rechtbank Rotterdam alleen draaide om de ontuchtige handelingen, speelt op de achtergrond de tragische dood van Thirza. Tijdens het politieonderzoek gingen de alarmbellen af, toen bleek dat ook de oudere zus van Thirza, Joelle, in 2012 ook zelfmoord had gepleegd.

De dood van beide vrouwen werd nader onderzocht. Recent maakte het OM bekend dat moeder Linda en stiefvader Leo den H. worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van hun eigen (stief)dochters, en van nog twee patiënten uit de instelling. Die zaken zijn nog in onderzoek. Aaldert van E. is geen verdachte.

In 2016 werd Aaldert van E. al veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een voorwaardelijk, voor misbruik van vier andere patiëntes van de kliniek. Hij ging in hoger beroep. Van E. ontkent de seksuele relatie met Thirza. Volgens de therapeut beschouwde zijn cliënt hem als een grootvader-vriend, contact waar ze zo behoefte aan had nadat binnen korte tijd haar eigen grootvader en vriend waren overleden. Hij beweert seks buiten de setting van een huwelijk af te keuren.