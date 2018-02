Vanaf zondag schaatsen uit het vet

Dat meldt Weeronline. Deze week vriest het ’s nachts al licht tot matig, met op grote schaal -2 tot -6 graden. Tijdens deze nachten vormt ijs, maar overdag dooit dit door de zonneschijn voor een groot deel weer weg. Vanaf donderdag komt er wind bij, waardoor het voor het gevoel de hele dag blijft vriezen.

Gevoelstemperatuur tot -15

Vanaf vrijdag voert een oosten- tot noordoostenwind vrieslucht vanuit Siberië aan. In het weekend vriest het -5 tot -8 graden. Vanaf maandag- en dinsdagochtend kan het streng vriezen tot -12 graden. Een schraal windje maakt dat de kou kan aanvoelen tot -15 graden. Zulke kou hebben we deze winter nog niet gehad.

Als het op één van de KNMI-stations afkoelt beneden -10 graden noteren we de eerste lokale strenge vorst van deze winter.

Zondag, maandag, dinsdag en woensdag komt de temperatuur bijna niet boven het vriespunt uit, zodat het ijs flink kan aangroeien. Doordat de lucht erg droog is zal het ijs ook bij temperaturen boven nul niet of nauwelijks smelten.

Schaatsen

Of we massaal de schaatsen kunnen onderbinden is nog de vraag. Zoals het er nu naar uitziet, zit schaatsen op groot open water er niet in. Dooi overdag en een stevige wind gooien roet in het eten.

IJsbanen waar het water laagje voor laagje wordt opgespoten hebben daar geen last van. Ook op beschutte ijsbanen die onder water worden gezet en op ondergelopen weilanden die in de luwte liggen kan vanaf zondag wel hier en daar geschaatst worden.