Belgische rusthuizen prikken familieleden van bewoners stiekem met restjes vaccin

Het is in meerdere verzorgingshuizen gebeurd, melden Vlaamse media. Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid benadrukt dat verpleegkundigen en huisartsen voorrang hebben. Het vaccin mag absoluut niet aan familieleden worden gegeven, aldus de overheidsorganisatie.

Het agentschap stelt in een mededeling aan de bejaardentehuizen te „begrijpen dat dat voor frustratie en onbegrip zorgt.” Maar gezien de schaarste van de vaccins is het nodig op een correcte manier ermee om te gaan, aldus de boodschap. De rusthuizen is gevraagd reservelijsten aan te leggen van mensen die een dosis moeten krijgen van het vaccin dat is overgebleven na inenting van bewoners en personeel.