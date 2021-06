Weduwe opgelicht die kleren van overleden man wil verkopen

Een weduwe uit de gemeente Opsterland bood de kleding van haar overleden man te koop aan. Er was een geïnteresseerde, maar diegene bleek naderhand niet te vertrouwen.

De koper vroeg via WhatsApp of de vrouw alvast een verzendlabel kon maken. Ze vertelde dat ze op deze manier zeker kon weten dat het pakket met kleding verstuurd werd. Heel handig: de link naar het maken van zo’n verzendlabel had ze voor het gemak onderaan het bericht geplakt. De verkoopster klikte op deze link en kwam terecht op een website die leek op die van PostNL. Ze vulde haar gegevens in, inclusief bankgegevens, maar het bleek een nep-website te zijn.

Belletje

Hier stoppen de oplichtpraktijken echter nog niet. Een paar dagen later wordt de weduwe gebeld door wat in eerste instantie een vriendelijke man lijkt te zijn. Hij vertelt haar dat criminelen bij haar geld kunnen komen en dat ze het snel moet overmaken naar een kluisrekening. Dat doet ze. Vierduizend euro maakt ze over, maar nadat de man om nog meer geld vraagt, krijgt ze toch argwaan en belt ze haar bank. Het is echter al te laat: het geld is verdwenen.

Wat blijkt? Nadat ze het geld heeft overgemaakt, staat er in Paterswolde iemand klaar om direct de biljetten op te nemen. En naar deze man is de politie op zoek. Hij kent waarschijnlijk de mensen achter de oplichtingstruc en zo hopen ze deze mensen op te kunnen pakken, zodat er niet meer slachtoffers vallen.