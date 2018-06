Beursslot: Gewild ASML helpt AEX bij mooie eindsprint

Redactie DFT

De AEX breidde de winst in de middag steeds verder uit en eindigde 0,8% in de plus op 532,93 punten, vrijwel het hoogste dagniveau. De AMX klom 0,9% naar 815,64 punten.

Elders in Europa gingen de beurzen ook verder omhoog. Frankfurt en Parijs konden 0,6% en 0,7% bijschrijven.

Na de terughoudenheid van de voorgaande dag klaarde het sentiment op het Damrak weer op geholpen door de terugtrekkende beweging van de euro tot onder de $1,24. De verder aantrekkende olieprijs (Brent) tot nipt boven de $65 per vat bood eveneens steun aan de handel. Volgens Teeuwe Mevissen, econoom bij Rabobank, blijft de focus bij beleggers voornamelijk gericht op het verloop van de langlopende Amerikaanse rente die vanmiddag uitkwam rond de 2,9%. „Bij het passeren van de 3% voor het 10-jarig Amerikaans schatkistpapier zal de neerwaartse druk op de aandelenindices zeer waarschijnlijk gaan toenemen doordat het voor vermogensbeheerders aantrekkelijker wordt om in rentedragend papier te stappen.”

Verder wordt uitgekeken naar de notulen van de laatste vergadering door de Europese Centrale Bank (ECB) die later deze week naar buiten komen. Mevissen voorziet dat de ECB zo goed als zeker het maandelijks opkoopprogramma tot september zal laten doorlopen en daarna tot het eind van dit jaar gradueel afbouwt.

De naderende Italiaanse verkiezingen die begin maart op het programma staan, zullen naar verwachting weinig impact hebben op het beursklimaat, meent Mevissen. Hij wijst daarbij op de nauwelijks bewegende Italiaanse rente als een teken dat er weinig nervositeit in de markt is over de uitkomsten van de verkiezingen in het Zuid-Europese land.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen kon Aegon op flinke kopersinteresse rekenen met een vooruitgang van 2% geholpen door de aantrekkende rente in de VS. Chipmachinefabrikant ASML nam de koppositie over met een plus van 3,2%. Het flink verhoogde bod van chipfabrikant Qualcomm op de Nederlandse branchgenoot NXP werkte positief door in de sector. Boskalis voegde 2,1% toe aan het vorige slot.

ABN Amro kreeg er 0,7% bij. De bank heeft zijn Luxemburgse vermogenstak aan BNP Paribas verkocht. RELX zat in de voorhoede met een vooruitgang van 1,9%.

Altice daarentegen keek tegen een verlies van 1,4% aan. Ahold Delhaize zakte na zwak ontvangen resultaten van de Amerikaanse branchegenoot Wal-Mart 0,9% onder het vorige slot. Heineken behoorde ook bij de schaarse dalers met een verlies van 0,4%.

Bij de middelgrote fondsen ging TomTom met een winst van 2,5% aan kop. Voor Corbion hadden beleggers 2,3% meer over. BESI koerste 2,3% hoger.

FlowTraders dat eerder deze maand al uitstekende zaken deed, dikte nog eens 0,9% aan. Het bedrijf mag zijn handelaren ook in de toekomst hoge bonussen geven.

Air France KLM daalde 1,7%. Na de staking bij dochter Transavia op maandag leggen werknemers van Air France het werk waarschijnlijk eind deze week neer.

Smallcap ForFarmers steeg 3%, op de goed ontvangen aankondiging van een vrij grote overname in Polen.

Op de lokale markt schoot Docdata 18,8% omhoog na het nieuws dat Ease2pay, de dochter van de voormalige beurshuls een parkeerapp uitbrengt voor Rotterdam.

