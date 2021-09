EMA doet aanvullend onderzoek naar derde prik

De vaccinwaakhond kijkt onder meer naar een onderzoek van Pfizer en BioNTech, waarin ongeveer driehonderd volwassenen met een gezond afweersysteem zes maanden na hun tweede prik een derde prik kregen.

Het EMA, dat in Amsterdam is gevestigd, doet ook een tweede onderzoek. De organisatie wil weten of mensen met ernstige immuunproblemen baat hebben bij een derde prik met Pfizer/BioNTech of Moderna. Deze mensen bouwen mogelijk niet genoeg weerstand op door de eerste twee prikken.

Vorige week lieten het EMA en de Europese gezondheidsdienst ECDC in een gezamenlijke verklaring weten dat een extra prik vooralsnog niet dringend nodig is. Bij mensen met een ernstige immuunstoornis zou het wel overwogen moeten worden. De huidige beoordeling moet een besluit over een extra prik onderbouwen, zegt de toezichthouder.