Nóg 24 uur water koken voor inwoners Brabantse dorpen

„We meten voortdurend de kwaliteit van het drinkwater op verschillende plekken in het leidingnet. We zien verbeteringen, maar zolang de testresultaten niet 100 procent zekerheid geven, nemen wij het zekere voor het onzekere. Daarom hebben we besloten het kookadvies met 24 uur te verlengen. Zodra we kunnen garanderen dat de kwaliteit van het water weer goed is, vervalt het kookadvies”, aldus Brabant Water. Voor het gebruik van het water zoals afwassen, douchen, het wassen van kleding is vooraf koken niet nodig.

De E. colibacterie komt voor in de darmen van de mens en van dieren, maar hoort niet thuis in het drinkwater. Drinkwaterbedrijf Brabant Water verstuurde daarom zaterdagmiddag een NL-Alert met het advies om eerst het water te koken voordat het wordt gedronken. Zaterdagmiddag leidde het bericht tot een run op water in de Brabantse supermarkten.