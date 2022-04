Premium Het beste van De Telegraaf

Oud-voorman van de Arabisch-Europese Liga waarschuwt:’Woke, rechts-extremisme en islamisme ondermijnen liberale democratie’ ’Waarom moet westerse mens volmaakt zijn?’

Door Wierd Duk Kopieer naar clipboard

Ⓒ Foto Eran Oppenheimer

Ooit was Dyab Abou Jahjah staatsvijand nummer één in België. Nu werpt de oud-voorman van de Arabisch-Europese Liga (AEL) zich op als pleitbezorger van westerse waarden. In een nieuw boek waarschuwt de voormalige activist, inmiddels leraar in een arme wijk van Brussel, voor het gevaar van autoritaire stromingen: „Woke, rechts-extremisme en islamisme ondermijnen onze liberale democratie.”