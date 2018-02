Wrak Iraans toestel alsnog getraceerd

Iraanse media meldden dat dinsdag dankzij betere weersomstandigheden tientallen teams van reddingswerkers op weg zijn gegaan naar het wrak. Daarbij zijn ook commando’s van de strijdkrachten ingezet.

Een vliegtuig van het type ATR-72 van de Iraanse luchtvaartmaatschappij Iran Aseman Airlines is zondag met 66 mensen aan boord op een vlucht van Teheran naar het zuidwestelijke Yasuj boven de provincie Isfahan verdwenen. Aangenomen werd dat het toestel in de bergen was neergestort. Maandag werd al gemeld dat het wrak op de berg Dena was gezien, maar dat werd later op de dag weer tegengesproken. De zoektocht werd maandag ernstig gehinderd door slecht weer.

Het is niet waarschijnlijk dat er overlevenden zijn, maar de Iraanse minister van Informatie en Communicatie heeft dinsdag bevestigd dat er na de crash nog signalen zijn opgevangen van de mobiele telefoon van een van de passagiers.

Het Frans-Italiaanse vliegtuig gebouwd in 1993, naderde zondag voor het circa 450 kilometer ten zuiden van Teheran van de radar verdween, zijn bestemming Yasuj. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Afgaande op de beelden uit een reddingshelikopter liggen de wrakstukken vrijwel op de toppen van de bergen, op hoogten tussen de 4200 en 4400 meter. De berging van slachtoffers lijkt zo erg moeilijk te worden.