Wrak Iraans toestel getraceerd, deel slachtoffers begraven onder sneeuw

Het toestel van luchtvaartmaatschappij Iran Aseman Airlines verdween zondag van de radar. Het vliegtuig van het type ATR-72 vloog op dat moment met 65 inzittenden van Teheran naar het zuidwestelijke Yasuj. De autoriteiten ontdekten de wrakstukken pas dinsdagochtend in het ontoegankelijke en besneeuwde Zagros-gebergte, in het zuiden van Iran.

Volgens het elitekorps van de strijdkrachten, de Revolutionaire Garde (IRGC), waren de wrakstukken vanuit de lucht waargenomen op de berg Dena. ,,Het vliegtuig raakte de top van een berg'', zei de piloot van een helikopter tegen de staatstelevisie. Het passagierstoestel zou daarna 30 meter omlaag zijn gestort.

De lage temperaturen en het onherbergzame terrein maakten de zoektocht erg lastig. Dat leidde tot frustratie onder nabestaanden van de slachtoffers. Zo'n honderd mensen demonstreerden maandag buiten een overheidskantoor in een nabijgelegen gebied. Ze eisten dat verantwoordelijke functionarissen opstappen vanwege de wijze waarop is omgegaan met de ramp.

Op videobeelden van Tasnim is te zien hoe minister Abbas Akhoundi (Wegen en Stedelijke Ontwikkeling) de volle laag krijgt. ,,Zou u in het zelfde vliegtuig hebben gevlogen?'', schreeuwde een woedende man. Dat gebeurde nadat berichten over de vondst van het toestel waren tegengesproken door de autoriteiten.

Het duurt vermoedelijk nog geruime tijd voordat alle lichamen zijn geborgen, zei een bron binnen de hulpdiensten. Helikopters kunnen naar verluidt niet landen op de rampplek. Daardoor moeten werkzaamheden te voet worden uitgevoerd. Het is nog onduidelijk waardoor het 24 jaar oude toestel crashte.