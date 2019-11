Zieke minister Ollongren treedt terug om complicaties operatie

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken krijgt de coördinatie van het hele departement en wordt minister.

Minister Ank Bijleveld (Defensie) krijgt het drukker, wordt ook minister zonder portefeuille en wordt in die hoedanigheid belast met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) neemt beleid over openbaar vervoer en het spoor tijdelijk over van de zieke bewindsvrouw. Ollongren draagt haar taken over tot en met de kerstvakantie, al is nog niet zeker of de D66-minister dan volledig is hersteld. De komende tijd richt zij zich volledig op haar behandeling en herstel.

Operatie

Ollongren onderging ruim een maand geleden een operatie aan haar bijholtes. Ze ging weer aan het werk, maar het herstel verliep minder goed dan gedacht. Terugkerende complicaties zorgen ervoor dat deze week is besloten om taken te verdelen tot Ollongren terugkeert, meldt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. „Op een gegeven moment moet je de knoop doorhakken, toen zijn we tot deze constructie gekomen.”

De D66-bewindsvrouw moest deze week al verstek laten gaan tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken. De afgelopen tijd werkte Ollongren nog wel vanuit huis, maar nu draagt ze haar taken dus definitief over.

Dat gebeurt op een moment waarop het er juist om spant. De zieke minister, verantwoordelijk voor de woningmarkt, kondigde op Prinsjesdag aan de vastgelopen woningmarkt uit het slop te trekken met een investering van twee miljard euro. Die missie staat op de tocht door stikstofregels, maar Ollongren zal de komende tijd vanuit huis moeten toekijken die die missie verloopt.

Zorgen

Binnen haar partij D66 zijn zorgen over haar gezondheidstoestand. De minister voelt zich op sommige dagen erg beroerd en daarom kan ze nog niet inschatten wanneer ze weer op volle kracht structureel aan het werk kan, klinkt het. Zowel op het ministerie als binnen D66 wordt er wel op gerekend dat haar afwezigheid tijdelijk is.

Bekijk ook: Minister Ollongren langer thuis na medische ingreep