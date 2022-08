Verdachte uit Goes maand langer in Belgische cel na verdrinkingsdood Hakim

Hakim Mutyaba (53) werd op zondag 17 juli in het water gegooid aan de Ferdinand Lousbergskaai in Gent. De man kwam niet meer boven water en overleed. Bij het voorval waren twee mannen uit Goes betrokken, die Hakim had leren kennen op de terugweg van de Gentse Feesten.

Camerabeelden

Zij sloegen daarna op de vlucht, maar werden snel opgepakt in Nederland: een 25-jarige meldde zichzelf bij de politie, een 23-jarige werd een dag later opgepakt. Het tweetal komt uit Goes. De 25-jarige man legde bij de politie een volledige verklaring af.

„Mijn cliënt heeft onmiddellijk open kaart gespeeld over deze tragische zaak”, zegt zijn advocaat Jonathan Bogaerts. „Hij was aanwezig bij de feiten, maar heeft het slachtoffer niet in het water geduwd. Dat blijkt ook uit de camerabeelden.”

Bekijk ook: Nederlandse verdachte verdrinking Gent overgeleverd aan België

Hoger beroep

De man werd vorige week overgebracht naar België en daar aangehouden door op verdenking van ’schuldig verzuim’. Dinsdag moest hij voor de Gentse raadkamer verschijnen en die besliste om hem een maand langer in de cel te houden.

De advocaat had gevraagd om de man vrij te laten onder voorwaarden. „Wij betreuren deze beslissing van de raadkamer dan ook en zullen daarom hoger beroep aantekenen tegen deze beslissing”, laat advocaat Jonathan Bogaerts weten.

Begrafenis Hakim

De andere verdachte, de 23-jarige, verzet zich ondertussen nog tegen een uitlevering aan België. „Hij verleent wel volledige medewerking ”, zegt zijn advocaat Thomas Gillis. „Hij erkent dat hij een rol speelde bij het fatale incident, maar hij wil niet aan België overgeleverd worden.”

De familie van Hakim reisde ondertussen naar zijn thuisland Oeganda om daar de begrafenis te laten plaatsvinden. De 53-jarige werd daar in aanwezigheid van zijn familie, kinderen en vrienden vorige week begraven in zijn thuisland.