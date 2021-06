Kroongetuige Nabil B. kan nog steeds niet verklaren in liquidatieproces Marengo

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

Volgens zijn advocaat Onno de Jong is Nabil B. „niet in staat” om verklaringen af te leggen. „De zorgen na de moorden op zijn broer en zijn advocaat hebben hun tol geëist en zijn gezondheid laat te wensen over.” Vorige week was dat ook al het geval, naast problemen over de beveiliging van zijn gezin.

Verwijten van de verdediging van de andere verdachten dat Nabil B. zich zou verstoppen, zijn „onwaar, stemmingmakerij en beschadigend voor Nabil B.”, aldus De Jong. „Het is ook niet zo dat hij helemaal niets heeft gezegd. Er liggen 2400 pagina’s verklaringen en hij is in zeven maanden tijd veertien keer uitgebreid verhoord door de rechter-commissaris.”

De Jong vroeg de rechtbank toestemming om Nabil B., die maandag verplicht in de gerechtsbunker in Amsterdam Osdorp verscheen, te laten vertrekken. „Langer blijven is zinloos en schadelijk.”

Advocaat De Jong bood wederom aan om achter gesloten deuren de rechtbank te informeren over de medische toestand van Nabil B., maar daar verzetten de advocaten van de medeverdachten zich tegen.

Vorige week werd het verzoek ook gedaan. Toen de rechtbank weigerde dat toe te staan, volgde een wraking. Volgens de advocaten Peter Schouten en Onno de Jong van de kroongetuige gaf de rechtbank blijk van vooringenomenheid, omdat eerder hoofdverdachte Ridouan Taghi wel achter gesloten deuren privéomstandigheden mocht toelichten. Het wrakingsverzoek werd afgewezen.

Volgens de advocaten Nico Meijering en Inez Weski is Nabil B. in overtreding als hij weigert te verklaren, omdat hij daartoe verplicht is vanwege zijn overeenkomst met het Openbaar Ministerie. Zij vinden dat Nabil B. gegijzeld moet worden als hij volhardt in zijn weigering.

Ook de rechtbank kreeg kritiek van de raadslieden. Die zou te weinig daadkrachtig optreden in deze kwestie. Daarnaast moet ook het Openbaar Ministerie zeggen: „Tot hier en niet verder”, vindt advocaat Jan-Hein Kuijpers.

De rechtbank wil maandag de moord behandelen op Hakim Changachi, die in januari 2017 werd doodgeschoten nadat hij werd aangezien voor een crimineel die in dezelfde flat woonde. Nabil B. is zowel verdachte als getuige in deze zaak. De vergismoord was de directe aanleiding voor hem om over te stappen naar de kant van justitie.

In maart 2019 werden de schutters van Changachi, de toen 32-jarige Ferrel T. en de 26-jarige Guyno O., veroordeeld tot celstraffen van 26 jaar voor de moord.