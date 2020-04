LIVE | Rutte: drukker op straat, minder kans voor kappers

Rutte blikt positief terug op Koningsdag. Het beeld van lege straten, pleinen en grachten was ’onwerkelijk’. De premier prijst de zelfbeheersing van de Nederlanders, die erin geslaagd zijn op Koningsdag overwegend thuis te blijven.

Wel ziet hij dat het drukker wordt op straat. „Dat is niet zonder risico. Als blijkt dat die drukte leidt tot meer besmettingen, dan wordt de zwaar bevochten ruimte weer in beslag genomen die we niet aan beroepen kunnen geven om weer aan de slag te gaan.” Rutte noemt hierbij de kappers en de caféterrassen. Het is echter nog niet zo ver dat die weer aan de slag kunnen. „Ook ik wil dolgraag weer naar een popconcert of voetbalstadion. Maar dan moet die ruimte er wel zijn.”

Op zichzelf wijzen de cijfers over besmettingen en ziekhuisopnames ’de goede kant op’, zei Rutte. Toch liet hij ook hier een waarschuwing klinken, aangezien er in de zorgcijfers een vertraging zit van twee tot drie weken. „De drukte op straat van nu zie je nog niet terug in de cijfers.”

Rutte ziet dat mensen zich over het algemeen goed aan de anderhalve meter afstand houden, maar dat het naleven van de maatregelen aan het ’verrommelen’ is. „Als de cijfers, doordat mensen toch te veel de straat op gaan, minder goed worden, dan wordt het heel moeilijk om te gaan versoepelen.”

Komt de besmettingsgraad weer boven de 1, wat wil zeggen dat elke drager van het coronavirus meer dan één ander besmet, dan stijgt het aantal besmettingen niet een beetje, maar ’als een hockeystick’, zegt Rutte.

De minister-president herhaalt dan ook de richtlijnen van het RIVM: „Blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis. Bij verkoudheid: blijf thuis. Bij koorts blijft het hele gezin thuis. Maak van winkelen geen uitje. Het openbaar vervoer is voor de vitale sectoren, niet voor fun-reisjes.”

Of er voor 20 mei mei meer mogelijk is, kan het kabinet nog niet zeggen. Ook wat er na die datum gebeurt, is onduidelijk.

Volgens minister De Jonge (Volksgezondheid) komt ’de stroom beschermingsmiddelen goed op gang’. Aanbiedingen van ondernemers die zeggen miljoenen mondkapjes extra te kunnen leveren, worden volgens de bewindsman zoveel mogelijk nagetrokken. „Toch loopt dat vaak op niets uit.” Zulke partijen beschermingsmiddelen voldoen bijvoorbeeld niet de normen of de prijzen zijn extreem hoog. Er zitten volgens De Jonge ’woekeraars’ tussen.

Verslaggever Alexander Bakker volgt de persconferentie.