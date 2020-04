Rutte: drukker op straat, minder kans voor kappers

Eerst het goede nieuws: Nederland is geslaagd voor Koningsdag. Het beeld van lege straten, pleinen en grachten was ’onwerkelijk’, zei Rutte. De premier prees de zelfbeheersing van de Nederlanders, die erin geslaagd zijn op Koningsdag overwegend thuis te blijven.

Ook de cijfers over besmettingen en ziekhuisopnames wijzen volgens de premier ’de goede kant op’. Op de intensive cares vermindert het aantal coronapatiënten. Toch past bij deze cijfers een voorbehoud. In de zorgcijfers zit een vertraging zit van twee tot drie weken. „De drukte op straat van nu zie je nog niet terug in de cijfers.”

’Verrommelen’

Want dat is het mindere nieuws: het wordt drukker op straat. „Dat is niet zonder risico”, zei Rutte, die de beeldspraak gebruikte van ’ruimte’. Want ook al houden mensen zich overwegend goed aan het voorschrift anderhalve meter afstand tot anderen te houden, toch is de naleving van de maatregelen aan het ’verrommelen’.

Als die drukte op straat leidt tot meer besmettingen, dan wordt de ’zwaar bevochten ruimte’ die nu wordt gegund aan basisonderwijs en buitensport voor de jeugd weer verder in beslag genomen. Dan is er voorlopig geen ’ruimte’ meer voor kappers en caféhouders om weer aan de slag te gaan, zo redeneerde Rutte. „Als de cijfers, doordat mensen toch te veel de straat op gaan, minder goed worden, dan wordt het heel moeilijk om te gaan versoepelen.”

Mondkapjes

Willen we dat er ruimte komt voor versoepeling, dan moeten we de richtlijnen respecteren, zo luidde de boodschap: blijf zoveel mogelijk thuis, zeker bij verkoudheid. Werk thuis. „Maak van winkelen geen uitje. Het openbaar vervoer is voor de vitale sectoren, niet voor fun-reisjes”, zei Rutte.

Het kabinet is er nog niet over uit wat de rol van mondkapjes kan zijn bij het heropenen van het openbaar vervoer en de contactberoepen zoals kappers. De groep medisch deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) is hiervoor om advies gevraagd. Vooral de kappersbranche zit te springen om duidelijkheid hierover. Het OMT komt deze week echter niet met een advies aan het kabinet, want er is deze week geen formele vergadering waar adviezen uit rollen.

Woekeraars

De schaarste aan dergelijke beschermingsmiddelen speelt daarbij een rol, al is het kabinet ook hier niet helemaal duidelijk over. Volgens minister De Jonge (Volksgezondheid) komt ’de stroom beschermingsmiddelen goed op gang’. Aanbiedingen van ondernemers die zeggen miljoenen mondkapjes extra te kunnen leveren, worden volgens de bewindsman zoveel mogelijk nagetrokken. „Toch loopt dat vaak op niets uit.” Zulke partijen beschermingsmiddelen voldoen bijvoorbeeld niet aan de normen of de prijzen zijn extreem hoog. Er zitten volgens De Jonge ’woekeraars’ tussen.

De kappersbranche zelf zegt helemaal geen last te hebben van leveringsproblemen. Salons willen op dezelfde manier open als in Duitsland met een type mondkapje dat gewoon geleverd kan worden door groothandels en leveranciers van haarproducten.

„Waarom neemt de overheid maar geen besluit?”, reageert Gonny Eussen van de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie. „Ondernemers staan te trappelen om weer omzet te kunnen draaien en consumenten willen liever vandaag dan morgen naar de kapper. Iedere week langer dicht betekent meer faillissementen.”