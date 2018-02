Asiel wil weggelopen kat niet teruggeven aan homocafé

De medewerkers van het dierenasiel vinden namelijk dat de kat moet worden ondergebracht in ’een huiselijke omgeving’. „Want dat is het beste voor elke kat, zeggen ze. Wij denken echter dat Bombay bij Café Kalff ’thuis’ is. Helaas het asiel is onvermurwbaar”, aldus een verdrietige kroegeigenaar Robbert Kalff tegen RTV Utrecht.

Helaas voor hem is hij officieel geen baas van Bombay. „De vorige eigenaar heeft afstand gedaan van hem, waardoor het asiel formeel eigenaar is geworden.” Toch laat Kalff het er niet bij zitten. Door middel van een oproep op social media wil hij bezoekers vragen of ze een mail willen sturen naar Dierenasiel Utrecht . Zodoende hoopt hij de kat terug te krijgen in de homobar.