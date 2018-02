Kroegkat keert tóch terug in homobar

Bombay Ⓒ Facebook Café Kalff

UTRECHT - UPDATE 12:19 uur - Kroegkat Bombay keert toch terug bij zijn geliefde homobar Cafë Kalff. Het beestje was weggelopen en iemand had de kat bij het dierenasiel afgeleverd. In eerste instantie wilde het asiel Bombay niet teruggeven, maar de kroeg meldt nu dat het dier toch terugkeert.