Belgisch OM eist 4 jaar voor met fipronil vervuilen eieren

Voor de correctionele rechtbank in Antwerpen moeten vier Belgische bedrijven en zeven personen zich voor de rechter verantwoorden voor illegale handel in producten waaraan fipronil werd toegevoegd. Het gaat om vijf mannen uit Ravels, Kortemark, Melle, Houthalen-Helchteren en Libramont-Chevigny, twee vrouwen uit Antwerpen en het Nederlandse Chaam en vier bedrijven uit Ravels, Torhout, Melle en Hamois.

Fipronil is een stof met een antiparasitaire werking en mag in de Europese Unie niet gebruikt of toegediend worden aan voedselproducerende dieren wegens risico’s voor de volksgezondheid. De verdachten voegden het spul toe aan een middel om bloedluis bij pluimvee te bestrijden en kippenstallen te ontsmetten. De fipronilcrisis was in heel Europa voelbaar. Talloze kippenboerderijen in Nederland en België moesten hun deuren sluiten.