Jongen zwaargewond bij steekpartij in Amsterdam-Noord

Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Een jongen is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt bij een steekpartij in een trappenhuis in Amsterdam. Het slachtoffer heeft veel bloed verloren. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht en ligt in een zogenoemde shockroom. Een verdachte is aangehouden, meldt de politie.