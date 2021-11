Man (21) uit Sneek rijdt 108 kilometer te hard in auto van zijn vader: ’Ik trapte hem even in’

De Sneker werd tijdens zijn ritje gelaserd. „Ik trapte hem even in, de weg was leeg”, had hij gezegd tegen de agent die hem aan de kant van de weg had gezet. De meting leverde een snelheid op van 174 kilometer per uur, na correctie werd het 168 kilometer per uur. In principe had de verdachte de auto moeten inleveren, wat niet is gebeurd.

Hij raakte wel zijn rijbewijs kwijt en ook meteen zijn baan. De verdachte was – en is – automonteur, zonder rijbewijs kon hij niet op zijn werk komen. Hij heeft inmiddels ander werk gevonden, dichter bij zijn woonplaats. „Het was niet zo slim”, zei hij over het veel te harde rijden.

Hij had al even gekeken welke straffen er staan op snelheidsovertredingen van dit kaliber. „Wel een paar 1000 euro”, wist hij inmiddels. Officier van justitie Ilse van Agthoven eiste een boete van 2550 euro plus een rijontzegging van acht maanden. De man is zijn rijbewijs al vier maanden kwijt geweest.

’Aan een touwtje’

Hij zou het opnieuw in moeten leveren, als rechter Klaas Bunk de eis zou volgen. Dat deed Bunk niet. Hij legde vier maanden rijontzegging op plus vier maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. „Ik wil u nog even aan een touwtje houden”, zei Bunk. De verdachte moet wel de geëiste boete betalen.

Nadat hij de eis had aangehoord, leek hij bij nader inzien toch meer te voelen voor een werkstraf, maar daar ging Bunk niet in mee. „Ik vind dat we u letterlijk moeten laten voelen dat dit niet kan”, aldus de rechter. De Sneker mag de boete wel in tien maandelijkse termijnen van 255 euro betalen. Bunk gaf hem nog een waarschuwing mee: „Ik wil u echt op het hart binden dat u dit nooit weer moet doen.”