Code geel vanwege dichte mist beëindigd

Binnenland

Dichte mist: op sommige plekken minder dan 200 meter zicht

Opgelet in het verkeer. Tijdens de eerste uren van de donderdagochtend trekt er een dichte mist over grote delen van Nederland. „Plaatselijk is vooral in het midden en zuiden van het land sprake van minder dan 200 meter zicht”, meldt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline.