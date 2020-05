Koning achter de stuurknuppel: ’This is your Royal Highness speaking’

Dit is een verhaal uit De Telegraaf van 17 mei 2017 Koning Willem-Alexander zat 16 mei 2017 voor het laatst achter de stuurknuppel voor KLM Cityhopper. Na 21 jaar gastvlieger te zijn geweest bij de maatschappij en daarvoor bij Martinair, laat hij zich omscholen voor het besturen van een Boeing 737 van moedermaatschappij KLM. In een exclusief interview met De Telegraaf spreekt de koning vrijuit over zijn gastvliegerschap, waarbij hij twee keer per maand passagiers vervoert die geen idee hebben dat de vorst in de cockpit zit. „Ik vind vliegen gewoon fantastisch.”