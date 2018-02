Amerikaan is wapengeweld op scholen zat en zaagt zijn geweer in stukken

„Ik zal eerlijk zijn: ik vind het leuk om te schieten”, zegt de New Yorker. „Dit geweer heb ik al 30 jaar. Maar ik heb er nog nooit iets mee gedood.” Hij vindt dat Amerikanen het recht hebben om zich te verdedigen, maar denkt ook dat er echt iets moet veranderen in het land, waar schietpartijen op scholen al bijna normaal worden gevonden.

Na het bloedbad in Sandy Hook in Newtown, in 2012, begon het bij Scott te knagen. „Als is ook maar één kind zou kunnen redden, zou ik mijn wapen inleveren”, zei hij destijds tegen zijn vrouw. Dat er onlangs in Parkland weer zeventien tieners zijn doodgeschoten, is voor hem de aanleiding om actie te ondernemen.

„Wanneer stopt dit?”, vraagt hij zich hardop af in een filmpje dat inmiddels door miljoenen mensen is bekeken op Facebook. „Wanneer komt er een wet die voorkomt dat dit soort wapens in onze maatschappij geaccepteerd worden? Is het recht om een wapen te bezitten belangrijker dan een leven? Ik denk het niet...”

„Er zullen altijd mensen zijn die willen doden”, geeft hij toe. „Maar ze kunnen het in elk geval nooit doen met dit geweer”, zegt hij aangeslagen nadat hij zijn AR-15 in twee stukken zaagt. Met precies dat wapen schoot de 19-jarige Nikolas Cruz op een middelbare school in Florida 17 mensen dood.

De New Yorker weet dat hij in zijn eentje niet veel kan veranderen en hoopt dan ook dat meer wapenbezitters zijn voorbeeld zullen volgen. Het lijkt erop dat hij in elk geval een paar Amerikanen heeft weten te overtuigen. Begeleid door de hashtag #oneless (eentje minder) verschijnen er foto’s op Twitter van mensen die ook zeggen afstand te doen van hun wapen.

