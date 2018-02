Beschuldigde zwartspaarders gaan vrijuit

Het hof stelt dat de anonieme tipgever bij het verkrijgen van het bewijsmateriaal strafbare feiten heeft gepleegd, daarvoor bovendien werd betaald door de Belastingdienst en noemt dat in dit geval ontoelaatbaar. Tijdens de behandeling van de rechtszaak bleek bovendien dat de ex-medewerker van de Rabobank zelf óók vermeend zwartspaarder was, en hierover zo’n tien jaar geleden door de fiscus werd aangeschreven. Ook stal hij klanten-administratie bij zijn volgende werkgever, Van Lanschot Bankiers en vervolgens nog een derde bank. Toen hij in 2009 als vermeende zwartspaarder werd aangemerkt heeft hij alle door hem gestolen klantlijsten aan de Belastingdienst overgedragen. Hij kreeg daar van de fiscus een beloning van enkele tonnen voor.

De uitspraak van het hof is eeen domper voor de Belastingdienst en een volgende stap in een jarenlange strijd tussen een groep van tientallen erfgenamen die voor miljoenen euro’s aan naheffingen had ontvangen, omdat de Belastingdienst hun overleden ouders had aangemerkt als zwartspaarders. Hun advocaat Mark Hendriks noemt het vonnis van het hof rechtvaardig. „Het was mij al jaren duidelijk dat er iets mis was met deze tipgever. Het verhaal dat hij zich vrijwillig gemeld had bij de fiscus deugde niet. Nu blijkt dat hij zelf zwartspaarder was en dat hij ook bij andere werkgevers de klantenadministratie achterover heeft gedrukt. Dat zegt wel iets over zijn motieven. Het is een premiejager gebleken en de Belastingdienst is daar in meegegaan.”

Voor een deel van de door de fiscus als zwartspaarders bestempelde betrokkenen komt de uitspraak van het hof overigens te laat. Zij troffen afgelopen jaren uit angst voor alle naheffingen een schikking met de Belastingdienst en betaalden alsnog belasting en boetes over het geld dat op de Luxemburgse bankrekeningen stond.

Het is nog niet duidelijk of de uitspraak van het hof ook gevolgen heeft voor andere vermeende zwartspaarders die door de Belastingdienst worden opgejaagd. Wel is het gebruik van tipgevers door de fiscus nu vrijwel onmogelijk geworden.

De Belastingdienst laat in een reactie op de uitspraak weten dat het cassatie bij de Hoge Raad tegen de uitspraak overweegt. „De informatie van deze tipgever is ondertussen zeer betrouwbaar gebleken. Zo hebben we op basis van zijn klantlijsten inmiddels voor elf miljoen euro aan aanslagen bij zwartspaarders kunnen opleggen. Vaak ging dat vrij vlot, want de betrokkenen zijn doorgaans zeer vermogend”, aldus een zegsman van de Belastingdienst. De fiscus ontkent overigens dat de tipgever zelf ook een zwartspaarder was. „Hij hield gewoon een salarisrekening aan bij zijn werkgever Rabobank Luxenburg. Daarom hebben wij hem destijds aangeschreven.”