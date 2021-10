Formeren op Hilversumse hei: het zal schuren en botsen

Zowel de partijleiders van VVD, D66, CDA en CU als hun secondanten schuiven woensdag, donderdag en (deels) vrijdag aan bij informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees op om verder te onderhandelen over het nieuwe kabinet. „Wij verwachten dat we een paar stevige inhoudelijke discussies gaan hebben en er in enig opzicht ook knopen doorgehakt worden”, zegt Remkes bij binnenkomst.

De secondanten hebben de afgelopen weken grotendeels de gesprekken gevoerd en alle thema’s doorgenomen. Nu ook de partijleiders een paar dagen aanschuiven, is het de vraag of het ook gaat lukken om over heikele punten te beslissen. Er liggen meerdere gevoelige dossiers op tafel zoals stikstof, asiel en klimaat. Het zijn zaken waar de vier partijen compleet anders over denken. Geen van de partijen kon woensdagochtend aangeven over welke heikele punten ze knopen hopen door te hakken.

Slapen

Op De Zwaluwenberg, de locatie die voor de tweede keer deze formatie wordt aangedaan, zitten voor het eerst alle hoofdrolspelers in de formatie langere tijd bij elkaar. De verwachting is dat dit keer ook iedereen blijft overnachten, waar D66-leider Kaag daar bij het vorige Hilversumse bezoek voor paste.

Formateur Johan Remkes arriveert op landgoed De Zwaluwenberg voor de voortgang van de formatiegesprekken. Ⓒ ANP

Vrijdag blijft er wel een kleinere delegatie over omdat er dan kabinetsoverleg over corona is, CDA-leider Wopke Hoekstra moet als minister van Financiën naar de G20 in Rome en VVD-leider Rutte ontvangt als premier zijn Canadese collega Justin Trudeau.

Schuren en botsen

Het zou deze dagen met iedereen om tafel best wel eens kunnen gaan ’schuren’ en ’botsen’, zeggen de aanwezigen woensdagochtend. „Het mag volgens mij altijd op alle thema’s schuren”, vindt VVD-secondant Sophie Hermans. „En dat is ook goed. In de politiek moeten idealen en overtuigingen botsen om tot de mooiste resultaten te komen. En dat gaat zeker ook vandaag gebeuren.” Ook D66-secondant Rob Jetten zei geen bezwaar te hebben tegen ’schuren’.

D66-leider Sigrid Kaag. Ⓒ ANP REMKO DE WAAL

Dat hoort er inderdaad bij, vindt D66-informateur Koolmees: „Discussies over de inhoud: knopen doorhakken. Dat moet een keer gebeuren. Er moeten wel meters worden gemaakt, op alle onderwerpen.”

’Mens van grote verwachtingen’

CDA-leider Wopke Hoekstra ’hoopt zeer’ dat dat gaat lukken „We zijn een aantal weken bezig over de grote thema’s. Het is niet voor niks dat we hier nu drie dagen gaan zitten.” Kaag hoopt dat de locatie buiten Den Haag daarbij helpt. „De grootste doorbraken internationaal zijn op andere plekken gerealiseerd dan de plaats van handeling.” Ze ziet het positief in: „Ik verwacht heel veel. Ik ben een mens van grote verwachtingen.”

CU-leider Gert-Jan Segers, die samen met ’secondant’ en demissionair minister Carola Schouten met een koffer in de hand een kwartier te laat arriveerde, wilde niets kwijt voor aanvang van de onderhandelingen. „We zijn al te laat”, zei hij.

Record

Een verwachting die niemand heeft is dat de formatie sneller klaar is dan de langste ooit tot nu toe, die van kabinet-Rutte III. Dat record, 225 dagen, evenaren de partijen namelijk donderdag al. „De verwachting is niet dat we donderdagavond hier een regeerakkoord presenteren”, zegt VVD-leider Mark Rutte. „Dat kost echt meer tijd.”

CDA-leider Wopke Hoekstra en VVD-leider Mark Rutte staan de pers te woord. Ⓒ ANP

Koolmees zegt dat de onderhandelaars het record ’niet gaan vieren’. Hij ziet het als een aansporing: „Er moet wel snelheid worden gemaakt. Het eind moet nu wel in zicht komen. Maar het moet ook zorgvuldig gebeuren.”

Daarnaast moet nog blijken of de onderhandelaars erin slagen om de uitgesproken wens van een dun coalitieakkoord waar te maken. Het idee is om het zo beknopt mogelijk te houden. De nieuwe ministers krijgen meer vrijheid dan voorheen voor het invullen van dit summiere akkoord.