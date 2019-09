Irritatie in coalitie om stikstofplan D66

Om de stikstofuitstoot in Nederland drastisch te verminderen, wil D66-Kamerlid De Groot dat Nederlandse boeren vijftig miljoen minder kippen en zes miljoen minder varkens houden.

Dat gaat Schouten allemaal wel snel, zo zei ze voorafgaand aan het cvoalitieoverleg. „Ik vind het niet chic als je als boer of boerin in de krant leest dat je wel voor een groot deel kan verdwijnen”, zegt de bewindsvrouw. Schouten uit ook haar verbazing over het plan, omdat het juist de Tweede Kamer was die haar vroeg een commissie onderzoek te laten doen naar mogelijke oplossingen voor het stikstofprobleem.

Bekijk ook: D66 wil veestapel halveren

De Raad van State zette eerder dit jaar een streep door het Nederlandse stikstofbeleid. Voorheen kregen projecten over het algemeen groen licht als de belofte werd gedaan de stikstofuitstoot in de toekomst te compenseren. Veel bouw-, infrastructuur- en landbouwprojecten liggen door het besluit stil. Voor D66 is het vooral belangrijk dat er genoeg woningbouw bij komt, vanwege de crisis op de woningmarkt.

Schouten vindt het niet eerlijk dat de partij „er één sector uitlicht”, terwijl het kabinet juist naar de volledige stikstofproblematiek kijkt. Dat is CDA-fractievoorzitter Heerma met haar eens. De veehouderij is voor Nederland „economisch een heel belangrijke tak van sport”, zegt de christendemocraat. „Het plan van D66 is niet realistisch, en dat weet D66 zelf ook heel goed.” Er is een stikstofprobleem, erkent Heerma, maar dat is niet de schuld van één sector. Bovendien: „Geen boeren, geen eten.”

Patroon

CU-leider Segers toonde zich geïrriteerd door de proefballon van D66. „Het begint een patroon te worden: elke maandagochtend krijgen we in de krant een klaroenstoot van D66. We zullen zien waar ze komende maandag mee komen.” Segers vindt de profileringsdrang van de coalitiepartner ’niet de manier waarop we rustig met elkaar problemen oplossen.”

Eind deze maand komt oud-minister Remkes met een advies over hoe om te gaan met de uitspraak van de Raad van State. „Laten we dat eerst maar afwachten”, zegt VVD-fractieleider Dijkhoff. Voor de verhoudingen in de coalitie, noch voor de oplossing van het probleem helpt het niet als we allemaal plannetjes gaan becommentariëren, zegt Dijkhoff.

’Denkrichting’

Partijleider Jetten van D66 zei na het coalitieoverleg dat zijn voorstel om de veestapel te halveren geen kant en klaar plan is, maar eerder de ’denkrichting van D66’. „Het is onze visie, waarin ons bij onze voedselproductie meer oog voor de natuur voor ogen staat.”