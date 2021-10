Een dode, een gewonde en vijftig personen geëvacueerd bij flatbrand in Drachten

De brand was uitslaand en de brandweer schaalde op naar een GRIP 1-situatie. Het was voor de brandweer lange tijd onduidelijk of er nog mensen in de brandende woning aanwezig waren.

Mensen die niet zelfstandig uit het gebouw konden komen werden door de brandweer geholpen. De bewoners van het complex zijn opgevangen bij een notariskantoor verderop in de straat.

Om de ambulance te ondersteunen kwam er ook een traumahelikopter ter plaatse. Die is later weer vertrokken. Wel zijn er nog vier ambulances aanwezig. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht.

Van een afstand was de zwarte rook goed te zien. De weg naast het appartementencomplex is afgesloten vanwege de brand en de hulpverlening.