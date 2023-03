OM in hoger beroep in ’stealthingzaak’

De Rotterdammer had in 2021 seks met een vrouw en ze spraken af dat hij een condoom zou gebruiken, maar de man deed het voorbehoedsmiddel ongemerkt af. Volgens het OM is er in deze zaak sprake van verkrachting en dwang waarvoor een hogere straf passend zou zijn. De officier van justitie zei tijdens de behandeling van de zaak in de rechtbank dat het een vorm van gedwongen onveilige seks was. Ze had een jaar cel geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De opgelegde straf viel lager uit, omdat de straf bij dwang lager is dan bij verkrachting.

De rechtbank oordeelde dat de Rotterdammer misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat zijn bedpartner in hem had gesteld. De rechtbank nam het hem ook kwalijk dat de vrouw een soa kon oplopen of ongewenst zwanger zou kunnen worden.

Het was de eerste keer dat iemand in Nederland werd veroordeeld voor ’condoombedrog’. Een tweede verdachte in een soortgelijke zaak werd vrijgesproken. Het OM gaat in deze zaak niet in hoger beroep.

Advocaat Peter Schouten noemt de veroordeling voor dwang onterecht. „De beschuldigde is een lieve en zorgzame jongen”, reageert Schouten. „Hij is geen jongen die iets tegen de wil van meisjes doet. Als mannen seks met een vrouw hebben horen zij altijd teder en liefdevol te zijn en goed te luisteren als een vrouw iets niet wil. Mijn cliënt is teder en liefdevol geweest. Hij heeft goed geluisterd. Hij heeft de afspraak met het meisje niet geschonden. Hij heeft geen dwang uitgeoefend.”

Schouten noemt het „jammer en pijnlijk dat het OM deze zaak zo op de spits heeft gedreven.” Hij zegt: „Het was beter geweest als de officier en de rechtbank hadden afgewacht wat de wetgever over de strafbaarheid van stealthing had bepaald. Met alle details die in zo’n wet horen in een zogenaamde memorie van toelichting van de minister van Justitie en Veiligheid. Dan had vandaar ook de jurisprudentie zich goed kunnen ontwikkelen als die wet was aangenomen.”