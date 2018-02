Trouwfotograaf neemt vooral kiekjes van borsten en billen bruidsmeisjes

Meer dan eenderde van de foto’s waren niet scherp en haar schoonouders stonden zelfs helemaal niet op de kiekjes. De bewuste fotograaf David Kilcourse gaf het paar de foto’s pas terug - nadat ze hem hadden aangeklaagd - maar Steph vreest dat hij mogelijk nog steeds werkt. Meerdere bruiden hebben inmiddels geklaagd over zijn ’prestaties’. „Hij heeft zoveel verdriet veroorzaakt. We missen zoveel momenten van onze grote dag. Ik zal alles doen om te voorkomen dat hij dit bij iemand anders doet. Toen we een paar foto’s hadden, zei ik tegen hem: ’Is dit alles? Ik ben erg teleurgesteld namelijk!’”, aldus Steph.

Kilcourse vertelde vervolgens dat hij duizend foto’s had genomen. Maar dat was dus faliekant misgegaan. „Hij zegt dat het ’een paar misperen waren’. Ik heb geen enkele foto’s van mijn schoonouders en maar een van mijn twee ouders staat erop.” Maar het meest verbolgen is ze over wat hij wél heeft gefotografeerd: „Hij kreeg het wel voor elkaar om honderd plaatjes te schieten van de bruidsmeisjes.”

Kul

Ze vervolgt tegenover Metro. „Hij schoot kiekjes van de borsten van een van de bruidsmeisjes en van anderen van hun billen. Dit was geen ongelukje. Dit heeft hij met opzet gedaan. Ik weet dat fotografie anders geïntepreteerd kan worden door verschillende mensen, maar als je drie keer een foto van iemands billen maakt, is dat echt niet per ongeluk.”

Volgens Kilcourse zijn de foto’s vooral mislukt ’door het slechte weer’. „Voor zover ik weet heb ik geen invloed op de weercondities tijdens een bruiloft. Ze zeggen dat ik ongepaste plaatjes heb geschoten, maar dat is echt onzin.”