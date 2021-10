Man stort 9 verdiepingen naar beneden, landt op BMW en overleeft de val

De man viel woensdag rond 10.20 uur door het dak van een auto die geparkeerd stond in Journal Square, een wijk in Jersey City. Ooggetuige Christina Smith vertelt tegen New York Post dat de man opstond en verschrikt vroeg wat er gebeurd was.

„Ik hoorde een harde knal en had niet verwacht dat het een persoon was”, zegt Smith. „De achterruit van de auto was helemaal kapot. Toen sprong de man op en begon te schreeuwen. Zijn arm was helemaal gedraaid”, aldus Smith. Ze vervolgt: „Ik was geschokt. Het was alsof ik in een film zat.”

Mondkapje

Smith was onderweg naar een nabijgelegen McDonald’s toen het incident gebeurde. Ze belde het alarmnummer en nam vervolgens foto’s en video’s die ze op Twitter zette. Op het beeldmateriaal is te zien hoe de man over de grond rolt van de pijn. Opvallend is dat hij zelfs nog een mondkapje aan zijn oor heeft hangen, ondanks hij ongeveer 30 meter naar beneden is gevallen.

De man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en verkeerde donderdag in kritieke toestand, zegt Kimberly Wallace-Scalcione, woordvoerster van de politie in Jersey City.

De politie doet onderzoek naar het incident. Er is volgens Wallace-Scalcione geen sprake van verdachte omstandigheden.