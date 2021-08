Beste vriendin Jihadbruid Laura H. voor de rechter

Dat gaf W. in het Koerdische kamp Al-Hol twee jaar geleden al toe in een interview met een Vlaamse journalist. „Ik nam deel aan een groepering die zware misdaden heeft begaan”, vertelde ze toentertijd. „Dat ontken ik niet, al heb ik zelf nooit iemand kwaad gedaan. Maar ik verdien straf, ik ben bereid om naar de gevangenis te gaan in Nederland.”

Met geld van de bekende terrorist Samir A. wist Siobhan W. eind 2020 terug te keren naar Nederland, waar ze vandaag dus voor de rechter moet verschijnen.

Verslaggever Silvan Schoonhoven is aanwezig bij de rechtszaak die vanaf 09.30 Live via onderstaande Twitterfeed te volgen is.