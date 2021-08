IS-bruid Siobhan W. ontkent: ’Ik wist niet wat mijn man allemaal deed’

Volg de laatste ontwikkelingen uit de rechtbank via verslaggever Silvan Schoonhoven onderaan dit bericht.

W. gaf in het Koerdische kamp Al-Hol twee jaar geleden in een interview met een Vlaamse journalist al toe naar de IS-staat te zijn afgereisd. „Ik nam deel aan een groepering die zware misdaden heeft begaan”, vertelde ze toentertijd. „Dat ontken ik niet, al heb ik zelf nooit iemand kwaad gedaan. Maar ik verdien straf, ik ben bereid om naar de gevangenis te gaan in Nederland.”

Met geld van de bekende terrorist Samir A. wist Siobhan W. eind 2020 terug te keren naar Nederland, waar ze donderdag dus voor de rechter moet verschijnen.

Onafgebroken huilen

W. probeert zich op alle mogelijke manieren tegenover de rechter te verdedigen en doet huilend haar verhaal. De rechter heeft daar geen boodschap aan en schroeft de duimschroeven strakker aan. Wat ze in het kalifaat nou gedaan heeft? „Niets. Ik wist niet dat mijn man een sniper had. Pas later hoorde ik alles”, zegt ze, terwijl de rechter haar erop wijst dat ze onder meer allerlei IS-filmpjes op haar telefoon bekeek en spullen kreeg.

Wanneer W. geconfronteerd wordt met de eed van trouw die ze had gezworen aan Abu Bakr al-Baghdadi, de inmiddels omgebrachte IS-leider, vertelt ze dat ze niet wist wat die eed inhield. „Maar u schreef er wel over naar uw moeder”, antwoordt de rechter hierop.

Boek

Het boek van Laura H. boezemde W. angst in. Via haar vader kreeg ze een proefdruk van het boek. „Ik was heel boos dat het uit zou komen en dat mensen dan zouden weten dat ik naar huis wilde.” Hierdoor zou haar situatie gevaarlijker worden.

W. vertelt de situatie al eerder als uiterst onveilig te hebben beschouwd en daarom ooit samen met Laura H. een poging had gedaan om te vluchten. De rechter zegt dit niet helemaal te volgen. „Ik snap het niet. U zegt dat u weg wilde, maar u trouwde met de ene na de andere. En u probeerde kinderen, een gezin te krijgen.” Daarbij wordt W. er nog even op gewezen dat ze had gezegd achter de IS-ideologie te staan. „Mevrouw, wat moeten we nou geloven?”

Verslaggever Silvan Schoonhoven is aanwezig bij de rechtszaak.