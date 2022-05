A67 afgesloten wegens ongeluk, vrouw zwaargewond

Volgens de woordvoerder waren er „bepaalde verdachte gedragingen” van de vrachtwagenchauffeur waardoor het ongeluk ontstond. Wat er precies gebeurde, moet onderzoek uitwijzen. Er is een kans dat de chauffeur een file op de A67 niet op tijd aan zag komen, vertelt de woordvoerder. De nationaliteit van de vrachtwagenchauffeur is nog onduidelijk.

Het zwaargewonde slachtoffer is met haar auto over de kop geslagen bij het ongeluk. Veel hulpdiensten rukten uit, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer is, nadat ze uit het voertuig was bevrijd, door een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook haar nationaliteit is nog onbekend.

De inzittenden van het derde voertuig betrokken bij het ongeluk, een auto, zijn waarschijnlijk niet gewond geraakt.