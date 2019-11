Forse strafeis voor fatale ripdeal

Voor schutter Sofian S. uit Roermond had Justitie met 18 jaar de hoogste strafeis in petto, gevolgd door 16 jaar cel voor zijn compagnons Dexton T. en Ayhan Y. De geliefde van S., Ashley R. uit Sittard, is eveneens medeverdachte en hoorde eveneens 16 jaar cel tegen zich eisen. Twee anderen moeten als het aan de aanklager ligt 14 en 12 jaar achter de tralies.

Het zestal was op 8 april 2018 naar Breda getogen met het voornemen Safranti een partij wiet afhandig te maken in een appartement aan de Sandenburgstraat. Ter voorbereiding namen zij zware vuurwapens en bivakmutsen mee. Ook werd hiervoor een gehuurde Mercedes gebruikt.

De uitvoering van de ripdeal liep vervolgens totaal uit de hand. Safranti en twee aanwezigen waren niet voornemens zomaar de wiet mee te geven. Sofian S. heeft bekend te hebben geschoten, maar dat het niet zijn doel was Safranti te doden.

De verdachten betuigden in de rechtszaal spijt voor het overlijden van de Bredanaar. Het OM stelt dat dit ’achteraf’ wel erg gemakkelijk is en zegt dat de Limburgers hadden kunnen en moeten weten dat een ripdeal uit kan lopen in dodelijk geweld.

Dinsdag volgen de pleidooien van de raadslieden.

