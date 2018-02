Banken bezorgd ondanks daling plofkraken

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) waren er vorig jaar 65 plofkraken, tegen 79 in het jaar ervoor en 129 in 2013. In de tussenliggende jaren 2014 en 2015 lag het totaal evenwel lager, op 44 en 56 stuks. Naast de plofkraken was er vorig jaar ook nog één ramkraak en werd acht keer geprobeerd om een geldautomaat met gereedschap open te maken.

Banken blijven werken aan maatregelen om plofkraken zoveel mogelijk te voorkomen. Zo worden automaten extra beveiligd en er zijn op verschillende plekken automaten weggehaald.