Meer coronapatiënten in de ziekenhuizen

Op de verpleegafdelingen neemt het aantal patiënten met corona de laatste weken duidelijk toe, zo valt op te maken uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Maandag verzorgen medewerkers van de klinieken 1373 mensen met een besmetting, 70 patiënten meer dan zondag. Ter vergelijking: precies een maand geleden lagen nog 954 patiënten met corona op de verpleegafdelingen.

Ook op de ic’s nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal toe, maar vergeleken met een maand geleden is juist sprake van een daling. Momenteel liggen er 181 patiënten met een besmetting in een ic-bed, twee meer dan zondag. Op 14 januari waren het er nog 334.

Afgelopen etmaal werden 151 nieuwe patiënten met een besmetting opgenomen in de ziekenhuizen, 139 in de klinieken en 12 op de ic’s. Omdat er ook mensen overleden of de afdelingen mochten verlaten, nam de bezetting minder snel toe.

Het LCPS maakt bij de melding van de cijfers geen onderscheid tussen patiënten die worden opgenomen omdat ze ziek zijn geworden van Covid-19 en mensen die voor een andere aandoening naar het ziekenhuis komen en toevallig ook corona blijken te hebben.

’Vertekening’

Vorige week liet het coördinatiecentrum weten dat een klein deel van de ziekenhuizen echter wél enkel het aantal patiënten dat vanwege corona in het ziekenhuis belandde doorgaf aan het LCPS. Sinds vorige week maandag melden alle ziekenhuizen weer het complete aantal. Mogelijk is er afgelopen tijd dus een „kleine vertekening” van de aantallen coronapatiënten in de ziekenhuizen geweest.

Het LCPS benadrukt dat het voor de druk op de ziekenhuiszorg niet uitmaakt hoeveel patiënten zijn opgenomen vanwege een coronabesmetting en hoeveel patiënten besmet zijn, maar voor iets anders verpleegd worden. In beide gevallen moet de patiënten in isolatie worden behandeld, wat veel extra tijd kost.