Man redt net op tijd baby die de weg op dreigt te rollen

De moeder was vergeten de rem op de kinderwagen te zetten toen ze haar kindje in de auto wilde zetten. Aanvankelijk probeerde de vrouw de kinderwagen zelf te stoppen, maar struikelde meerdere keren waardoor de wagen de weg op dreigde te rijden. Tot uit het niets een man, Ron Nessman, achter de kinderwagen aan rende en de baby kon redden.

Nessman was net klaar met een sollicitatiegesprek en liep toevallig langs. „Ik zag de wagen en ik wist dat ik ’m kon grijpen”, vertelt hij tegen NBC Los Angeles. „Daar ben ik enorm dankbaar voor want ik wil niet weten wat er had kunnen gebeuren.”

De zus van Nessman, Donna Gunderson, zag het allemaal gebeuren: ,,Ik hoorde geschreeuw aan de mijn rechterkant en keek om. Toen zag ik de kinderwagen naar de weg toe rollen. Maar op dat moment zag ik mijn broer naar de kinderwagen rennen, die trouwens ook door de harde wind snel naar de weg toe reed. Gelukkig kon Ron hem op tijd stoppen.”