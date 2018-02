Sonja: met Willem was het nooit gezellig

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is in de rechtbank aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.

Sonja Holleeder heeft dinsdag voor de tweede achtereenvolgende dag plaatsgenomen in de getuigencabine, om ter zitting te worden gehoord. Maandag heeft zij een reeks vragen van de rechtbank beantwoord, dinsdag is het de beurt aan Sander Janssen, de advocaat van Willem Holleeder.

De sfeer tussen de vragenstellende raadsman en de getuige lijkt gespannen. Sonja Holleeder is niet bereid iedere vraag te beantwoorden. Zij gaf te kennen dat zij niet doorgezaagd wil worden over haar relatie met haar partner Cor van Hout.

Van Hout, die in 1983 samen met Willem Holleeder biermagnaat Heineken ontvoerde, werd in 2003 geliquideerd. De moord staat op de aanklacht tegen Holleeder. Eerdere aanslagen op zijn leven werden in 1996 en 2000 gepleegd.

Advocaat Janssen merkte op dat Sonja „een gitzwart beeld” heeft geschetst over haar verhouding met haar broer Willem. Volgens Janssen lijken er aanwijzingen te zijn dat dat niet altijd het geval is geweest. Hij houdt Sonja een reeks afgeluisterde telefoongesprekken van lang geleden voor, om zijn twijfels concreet te maken.

Het megaproces tegen Willem Holleeder (59) gaat dinsdagmiddag verder in de gerechtsbunker in Osdorp. Sonja Holleeder geldt samen met haar jongere zus Astrid als een cruciale getuige in het proces. De twee hebben belastende verklaringen tegen hun broer afgelegd. Daarnaast hebben ze in het geheim gesprekken met hem opgenomen.

In het proces is Holleeder aangeklaagd voor het in georganiseerd verband opdracht geven tot vijf liquidaties, waarbij zes doden vielen en een man gewond raakte. ’De Neus’ heeft alles ontkend en zegt dat hij niet de grote onderwereldbaas is waarvoor hij wordt aangezien. Voor zijn proces zijn alleen al tot de zomer zestig zittingsdagen uitgetrokken.

